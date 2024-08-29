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Україна отримала дозвіл використовувати нідерландські F-16 на території Росії — які умови

29 серпня 2024 17:48
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Нідерланди дозволили Україні застосовувати передані винищувачі F-16 на території Росії
Винищувач F-16. Фото: REUTERS
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Нідерланди дозволили Україні застосовувати передані винищувачі F-16 на території Росії. Та наголосили, що це можливо лише за умови дотримання законів війни. 

Про що заявив командувач Збройних сил країни Онно Ейхельсхайм в ефірі телеканалу NOS у четвер, 29 серпня.

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"Ми не накладали жодних обмежень на використання та дальність польоту F-16 за умови дотримання законів війни", — заявив  Ейхельсхайм.

Ейхельсхайм зазначив, що аналогічні умови стосуються й іншого озброєння, яке надали Нідерланди. ЗСУ матимуть можливість використовувати його на полі бою "на свій розсуд", за умови дотримання принципів міжнародного гуманітарного права.

"Ми хочемо, щоб Україна виграла війну, і докладаємо всіх зусиль, щоб це сталося", — підсумував військовий.

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війна Нідерланди Україна літаки винищувач війна в Україні Росія F-16

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