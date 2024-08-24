В Воронежской области взрывы на складе боеприпасов

В Воронежской области после налета БПЛА горит склад с боеприпасами
В российском городе Острогожск в Воронежской области пылает и взрывается склад боеприпасов. Инцидент российские власти связывают с атакой БпЛА.
Об этом 24 августа сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Что произошло в Острогожске
Первые сообщения о взрывах в Острогожске опубликовал Александр Гусев, который заявил, что в результате атаки БпЛА произошел пожар, повлекший за собой детонацию взрывоопасных предметов.
Впоследствии в соцсетях начали появляться больше видео, на которых отчетливо слышны мощные взрывы и зарево от огня.
Чуть позже губернатор Воронежской области уточнил, что введен режим чрезвычайной ситуации в трех населенных пунктах из-за пожара и взрывов. Пришлось эвакуировать 200 человек из села и предприятие.
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