У Воронезькій області вибухи на складі боєприпасів

Пожежа на місці події. Фото: росЗМІ

В російському місті Острогозьк, що у Воронезькій області палає та вибухає склад боєприпасів. Інцидент російська влада пов'язує з атакою БпЛА.

Про це 24 серпня повідомив губрнатор Воронезької області Олександр Гусєв.

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Що сталося в Острогозьку

Перші повідомлення про вибухи в Острогозьку опублікував Олександр Гусєв, який заявив, що внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа, яка спричинила детонацію вибухонебезпечних предметів.

Повідомлення губернатора Воронезької області. Фото: скриншот

Згодом в соцмережах почали з'являтися більше відео, на яких чітко чутно потужні вибухи та заграву від вогню.

Трохи згодом губернатор Воронезької області уточнив, що введений режим надзвичайної ситуації у трьох населених пунктах через пожежу та вибухи. Довелося евакуювати 200 людей з села та підприємство.