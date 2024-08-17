Нападение на пограничников в Закарпатье — румынская полиция нашла похищенное оружие

В Румынии нашли автомат, который уклонисты забрали у пограничника во время побега — детали
Румынские полицейские нашли автомат Калашникова, который трое украинцев угнали у украинских пограничников во время бегства в Румынию. Оружие было найдено в лесополосе без магазина с патронами.
Об этом сообщает телеканал Antena3 со ссылкой на PresaSM.
В Румынии нашли похищенный у ГПСУ автомат
"В 18:15 пограничная полиция вместе с силами поддержки, принимавшими участие в поисках на местности, обнаружили оружие, которое, вероятно, было похищено у украинских пограничников", — сообщили правоохранители.
Автомат без магазина и патронов был найден в 600 метрах от границы, в лесополосе вблизи румынского поселка Тарна Маре.
"Позже украинская сторона сообщила нам, что нашла на их стороне магазин и боеприпасы, связанные с оружием", — сообщила полиция в пятницу вечером.
Контекст инцидента
Напомним, в пятницу, 16 августа на украинских пограничников напали несколько мужчин, отобрали оружие, гранаты и скрылись в Румынии. Для операции по аресту злоумышленников румынская полиция подняла в небо патрульный вертолет.
Вечером правоохранители арестовали последних двух из трех вооруженных украинцев, проникших в Румынию на уездной территории Сату-Маре. Первый был арестован днем.
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