Нападение на пограничников в Закарпатье — румынская полиция нашла похищенное оружие

Машины румынской полиции возле поселка Тарна Маре. Фото: PresaSM

Румынские полицейские нашли автомат Калашникова, который трое украинцев угнали у украинских пограничников во время бегства в Румынию. Оружие было найдено в лесополосе без магазина с патронами.

Об этом сообщает телеканал Antena3 со ссылкой на PresaSM.

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"В 18:15 пограничная полиция вместе с силами поддержки, принимавшими участие в поисках на местности, обнаружили оружие, которое, вероятно, было похищено у украинских пограничников", — сообщили правоохранители.

Украденный у бойцов ГПСУ автомат. Источник: PresaSM

Автомат без магазина и патронов был найден в 600 метрах от границы, в лесополосе вблизи румынского поселка Тарна Маре.

"Позже украинская сторона сообщила нам, что нашла на их стороне магазин и боеприпасы, связанные с оружием", — сообщила полиция в пятницу вечером.

Контекст инцидента

Напомним, в пятницу, 16 августа на украинских пограничников напали несколько мужчин, отобрали оружие, гранаты и скрылись в Румынии. Для операции по аресту злоумышленников румынская полиция подняла в небо патрульный вертолет.

Поиск нападающих на украинских пограничников. Источник: РresaSM

Вечером правоохранители арестовали последних двух из трех вооруженных украинцев, проникших в Румынию на уездной территории Сату-Маре. Первый был арестован днем.