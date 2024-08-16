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Двоє невідомих напали на українських прикордонників, забрали зброю і втекли в Румунію

16 серпня 2024 22:20
Галина Шподарева - редактор
На українських прикордонників напали невідомі, відібрали зброю та втекли в Румунію
Пошук нападників на українських прикордонників. Фото: РresasMS
Галина Шподарева - редактор

На українських прикордонників сьогодні, близько 13:30, напали кілька чоловіків, відібрали зброю, гранати та втекли до Румунії. Поліція Румунії підняла вертоліт для пошуку втікачів. Наразі нападників затримано — двох в Румунії, одного на території України. 

Про це повідомило румунське видання РresasMS у п'ятницю, 16 серпня. 

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Напад на українських прикордонників

Місія з пошуку українців-втікачів, які напали на український прикордонний патруль, завершилася. Як повідомляє PresaSM, спочатку українська влада оголосила про трьох осіб, які нібито втекли на територію Румунії, але, схоже, що в підсумку йшлося лише про двох осіб, обох з яких затримали через кілька годин після того, як була піднята перша тривога. Правоохоронці в Сальті також знайшли зброю після затримання одного з підозрюваних.

За інформацією PresaSM, український патруль був роззброєний нападниками, які також забрали їхню амуніцію.

Двоє невідомих напали на українських прикордонників, забрали зброю і втекли в Румунію - фото 1
Пошукова операція в Румунії. Фото: PresaSM

Операція з пошуку нападників

В результаті було розпочато загальносекторальну акцію з перевірки зони відповідальності, в якій спочатку взяли участь шість патрулів, загальною чисельністю 12 прикордонників. До них приєдналися поліцейські та жандарми.

О 15:05 влада Сальти затримала одного з підозрюваних. Пізніше, близько 20:15, було затримано другу особу, яка, ймовірно, прямувала до Румунії.

Двоє невідомих напали на українських прикордонників, забрали зброю і втекли в Румунію - фото 2
Перевірки транспорту. Фото: PresaSM

"О 20:15 у напрямку населеного пункту Тарна Маре, у прикордонній зоні, був затриманий другий громадянин України, про якого ми були поінформовані українською владою про те, що він незаконно перетнув кордон. Подальші перевірки проводяться під безпосереднім наглядом прокурора Негрештської районної прокуратури", — повідомили співробітники прикордонної поліції.

О 16:53 українська сторона поінформувала керівництво сектору ПФ "Тарна Маре" про затримання підозрюваного, який не зміг перетнути кордон.

Двоє невідомих напали на українських прикордонників, забрали зброю і втекли в Румунію - фото 3
Румунська поліція. Фото: PresaSM

Вилучення викраденої зброї

На кількох дорогах повіту Сату-Маре також були встановлені фільтри в рамках масштабної пошукової операції, яка також включала в себе підйом гелікоптера IGAv для спостереження за місцевістю.

"О 18:15 прикордонники спільно з силами підтримки, які брали участь в обстеженні місцевості, виявили зброю, ймовірно, викрадену у українських прикордонників. Зброю без магазину та набоїв було знайдено приблизно за 600 метрів від лінії кордону в напрямку населеного пункту Тарна Маре. Згодом українська влада повідомила нам, що вони знайшли магазин і набої, пов'язані зі зброєю, на своєму боці", — заявили в прикордонній поліції.

Двоє невідомих напали на українських прикордонників, забрали зброю і втекли в Румунію - фото 4
Знайдена у лісі зброя. Фото: PresaSM

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