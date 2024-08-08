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У Латвії в слідстві про замах на прикордонника допомагали українці — подробиці

8 серпня 2024 12:32
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Латвія передала до прокуратури справу про замах на прикордонника, у слідстві допомагали українці
Латвійська поліція. Фото: dedrone.com
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

У Латвії до прокуратури передали для пред'явлення звинувачення кримінальну справу учасника організованої групи про замах на вбивство прикордонника у 2020 році. Фігурантом є громадянин Латвії, ще кілька людей перебувають під слідством в Україні.

Про це повідомляє латвійський мовник LSM із посиланням на Держполіцію.

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Деталі справи

Замах на вбивство співробітника Державної прикордонної охорони було скоєно в Даугавпілсі 6 листопада 2020 року. На прикордонника напали двоє осіб, які застосували сльозогінний газ і завдали кілька ударів молотком по голові та тілу.

Жертві вдалося вирватися з рук нападників та викликати медичну допомогу. Того ж дня було розпочато кримінальний процес. Розслідування проводилося у співпраці з регіональними підрозділами та закордонними правоохоронними органами.

Згодом з'ясувалося, що злочин має ознаки змови при участі цілого міжнародного угруповання, що включало громадян Латвії, Литви та України. Слідство стало міжнародним та просувалося у тісній співпраці з українськими правоохоронцями.

Одного зі злочинців, громадянина Латвії, затримали і потім взяли під варту. Також повідомляється, що 13 травня проти нього було порушено окрему кримінальну справу за кількома статтями. Раніше він уже потрапляв до поліції через незаконний обіг алкоголю та тютюнових виробів, а також зберігання, переміщення чи збут товарів, що підлягають митному оформленню на латвійській території.

Ще троє підозрюваних затримали на своїй території українські поліцейські. Таким чином слідство у справі, розпочатій 2020 року, триває, з'ясовуються решта членів організованої групи, їхня роль, а також особа, яка замовила вбивство прикордонника.

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