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В одній з країн ЄС українські біженці можуть безплатно навчатися у державних вишах

8 серпня 2024 09:14
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Українці можуть безкоштовно навчатися у державних ВНЗ Латвії
Студенти на парах. Фото: "Рівне 1"
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Українці, які мають статус тимчасового міжнародного захисту, можуть претендувати на бюджетні місця у державних вищих навчальних закладах Латвії. Для цього діє спеціальний закон.

Про це повідомили у пресслужбі латвійського омбудсмена.

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Зазначається, що у Латвії діють різні види пільг для тих громадян України, які отримали статус тимчасового захисту.

Водночас є випадок, коли українка отримала відмову від латвійського університету щодо можливості навчатися на бюджеті.

Після успішно складених держіспитів та закінчення середньої школи дівчина намагалася подати документи для вступу до ВНЗ, але їй було відмовлено, оскільки вона є іноземкою.

Латвійський омбудсмен зазначає, що Закон "Про виші" передбачає загальне регулювання, однак у цих випадках виші мають застосовувати спеціальну норму — Закон "Про підтримку цивільних осіб України", яка передбачає виняток із загального порядку, передбаченого в Законі про вищі навчальні заклади стосовно громадян України та членів їхніх сімей, які не можуть повернутися до країни свого громадянства та отримали статус тимчасового захисту в Латвії.

Також цим законом, зокрема, передбачено, що ВНЗ у межах свого фінансування мають право встановлювати пільги в оплаті навчання для цивільних громадян України, тому вони мають право претендувати на навчання за кошти державного бюджету за конкурсом.

"Перш ніж відмовляти у навчанні за кошти держбюджету, університети повинні детально ознайомитися з чинним положенням", — йдеться у повідомленні на сайті латвійського омбудсмена.

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