Украинцы могут бесплатно учиться в государственных вузах Латвии

Студенты на парах. Фото: "Рівне 1"

Украинцы, имеющие статус временной международной защиты, могут претендовать на бюджетные места в государственных вузах Латвии. Для этого действует специальный закон.

Об этом сообщили в пресс-службе латвийского омбудсмена.

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Отмечается, что в Латвии действуют разные виды льгот для граждан Украины, которые получили статус временной защиты.

В то же время есть случай, когда украинка получила отказ от латвийского университета относительно возможности учиться на бюджете.

После успешно сданных госэкзаменов и окончания средней школы девушка пыталась подать документы для поступления в вуз, но ей было отказано, поскольку она является иностранкой.

Латвийский омбудсмен отмечает, что Закон "О вузах" предусматривает общее регулирование, однако в этих случаях вузы должны применять специальную норму — Закон "О поддержке гражданских лиц Украины", которая предусматривает исключение из общего порядка, предусмотренного в Законе о высших учебных заведениях в отношении граждан Украины и членов их семей, которые не могут вернуться в страну своего гражданства и получили статус временной защиты в Латвии.

Также этим законом, в частности, предусмотрено, что вузы в рамках своего финансирования имеют право устанавливать льготы по оплате обучения для граждан Украины, поэтому они имеют право претендовать на обучение за средства государственного бюджета по конкурсу.

"Прежде чем отказывать в обучении за счет госбюджета, университеты должны подробно ознакомиться с действующим положением", — говорится в сообщении на сайте латвийского омбудсмена.