Латвия передала в прокуратуру дело о покушении на пограничника, в следствии помогали украинцы

Латвийская полиция. Фото: dedrone.com

В Латвии в прокуратуру было передано для предъявления обвинения уголовное дело участника организованной группы о покушении на убийство пограничника в 2020 году. Фигурантом является гражданин Латвии, еще несколько человек находятся под следствием в Украине.

Об этом сообщает латвийский вещатель LSM со ссылкой на Госполицию.

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Детали дела

Покушение на убийство сотрудника Государственной пограничной охраны было совершено в Даугавпилсе 6 ноября 2020 года. На пограничника напали два человека, которые применили слезоточивый газ и нанесли несколько ударов молотком по голове и телу.

Жертве удалось вырваться из рук нападающих и вызвать медицинскую помощь. В тот же день был начат уголовный процесс. Расследование проводилось в сотрудничестве с региональными подразделениями и зарубежными правоохранительными органами.

Впоследствии выяснилось, что преступление имеет признаки сговора и участие целой международной группировки, включавшей граждан Латвии, Литвы и Украины. Следствие стало международным и продвигалось в тесном сотрудничестве с украинскими правоохранителями.

Одного из преступников, гражданина Латвии, задержали и затем заключили под стражу. Также сообщается, что 13 мая против него было возбуждено отдельное уголовное дело по нескольким статьям. Ранее он уже попадал в полицию в связи с незаконным оборотом алкоголя и табачных изделий, а также хранением, перемещением или сбытом товаров, подлежащих таможенному оформлению на территории Латвии.

Еще три подозреваемых задержали на своей территории украинские полицейские. Таким образом, следствие по делу, начатому в 2020 году, продолжается, выясняются остальные члены организованной группы, их роль, а также лицо, заказавшее убийство пограничника.