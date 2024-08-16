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Двое неизвестных напали на украинских пограничников, забрали оружие и скрылись в Румынии

16 августа 2024 22:20
Галина Шподарева - редактор
На украинских пограничников напали неизвестные, отобрали оружие и скрылись в Румынии
Поиск напавших на украинских пограничников. Фото: РresasMS
Галина Шподарева - редактор

На украинских пограничников сегодня, около 13:30, напали несколько мужчин, отобрали оружие, гранаты и скрылись в Румынии. Полиция Румынии подняла вертолет для поиска беглецов. В настоящее время нападавшие задержаны — двое в Румынии, один на территории Украины.

Об этом сообщило румынское издание РresasMS в пятницу, 16 августа.

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Нападение на украинских пограничников

Миссия по поиску беглых украинцев, напавших на украинский пограничный патруль, завершилась. Как сообщает PresaSM, сначала украинские власти объявили о трех лицах, которые якобы сбежали на территорию Румынии, но, похоже, что в итоге речь шла лишь о двух лицах, обоих из которых задержали через несколько часов после того, как была поднята первая тревога. Правоохранители в Сальте также нашли оружие после задержания одного из подозреваемых.

По информации PresaSM, украинский патруль был разоружен нападавшими, которые также забрали их амуницию.

Двое неизвестных напали на украинских пограничников, забрали оружие и скрылись в Румынии - фото 1
Поисковая операция в Румынии. Фото: PresaSM

Операция по поиску нападающих

В результате была начата общая операция по проверке зоны ответственности, в которой сначала приняли участие шесть патрулей, общей численностью 12 пограничников. К ним присоединились полицейские и жандармы.

В 15:05 власти Сальты задержали одного из подозреваемых. Позже, около 20:15, был задержан второй мужчина, который, вероятно, направлялся в Румынию.

Двое неизвестных напали на украинских пограничников, забрали оружие и скрылись в Румынии - фото 2
Проверка транспорта. Фото: PresaSM

"В 20:15 в направлении населенного пункта Тарна Маре, в пограничной зоне, был задержан второй гражданин Украины, о котором мы были проинформированы украинскими властями о том, что он незаконно пересек границу. Дальнейшие проверки проводятся под непосредственным надзором прокурора Негрештской районной прокуратуры", — сообщили сотрудники пограничной полиции.

В 16:53 украинская сторона проинформировала руководство сектора ПФ "Тарна Маре" о задержании подозреваемого, который не смог пересечь границу.

Двое неизвестных напали на украинских пограничников, забрали оружие и скрылись в Румынии - фото 3
Румынская полиция. Фото: PresaSM

Извлечение похищенного оружия

На нескольких дорогах уезда Сату-Маре также были установлены фильтры в рамках масштабной поисковой операции, которая также включала в себя подъем вертолета IGAv для наблюдения за местностью.

"В 18:15 пограничники совместно с силами поддержки, которые участвовали в обследовании местности, обнаружили оружие, вероятно, похищенное у украинских пограничников. Оружие без магазина и патронов было найдено примерно в 600 метрах от линии границы в направлении населенного пункта Тарна Маре. Впоследствии украинские власти сообщили нам, что они нашли магазин и патроны, связанные с оружием, на своей стороне", — заявили в пограничной полиции.

Двое неизвестных напали на украинских пограничников, забрали оружие и скрылись в Румынии - фото 4
Обнаруженное в лесу оружие. Фото: PresaSM

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22:45 В Украине изменили цены на топливо — сколько будет стоить бензин завтра

22:37 Неуплата штрафа ТЦК — могут ли отобрать недвижимость

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