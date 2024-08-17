Напад на прикордонників у Закарпатті — румунська поліція знайшла викрадену зброю

Машини румунської поліції біля селища Тарна Маре. Фото: PresaSM

Румунські поліцейські знайшли автомат Калашникова, який троє українців викрали в українських прикордонників під час втечі до Румунії. Зброю було знайдено у лісосмузі без магазину з набоями.

Про це інформує телеканал Antena3 з посиланням на PresaSM.

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"О 18:15 прикордонна поліція разом із силами підтримки, які брали участь у пошуках на місцевості, виявили зброю, яку, ймовірно, було викрадено в українських прикордонників", — повідомили правоохоронці.

Викрадений у бійців ДПСУ автомат. Джерело: PresaSM

Автомат без магазину та набоїв було знайдено за 600 метрів від кордону, у лісосмузі поблизу румунського селища Тарна Маре.

"Пізніше українська сторона повідомила нам, що знайшла на їхньому боці магазин і боєприпаси, пов'язані зі зброєю", — повідомила поліція в п'ятницю ввечері.

Контекст інциденту

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня на українських прикордонників напали кілька чоловіків, відібрали зброю, гранати та втекли до Румунії. Для операції з арешту зловмисників румунська поліція підняла в небо патрульний гелікоптер.

Пошук нападників на українських прикордонників. Джерело: РresaSM

Увечері правоохоронці заарештували останніх двох з трьох озброєних українців, які проникли в Румунію на території повіту Сату-Маре. Першого заарештували вдень.