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В Курской области россияне заставляют гражданских участвовать в боях

7 августа 2024 22:48
Дмитрий Галушка - Редактор
Бои в Курской области 7 августа - россияне мобилизуют гражданских
Уничтожено в Курской области здание. Фото иллюстративное: росСМИ
Дмитрий Галушка - Редактор

В Курской области гражданских граждан стали привлекать к участию в боевых действиях. В частности, их активно тренируют управлять беспилотными летательными аппаратами.

Об этом сообщили участники партизанского движения АТЕШ в среду, 7 июля.

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"Агент "АТЕШ" из центра событий сообщил о том, что всех, кто имеет опыт управления БПЛА или учится на операторов, экстренно собрали и привезли в ангар у аэродрома Халино", — говорится в сообщении.

Отмечается, что именно там находится центр подготовки пилотов FPV-дронов "Бумеранг".

По информации АТЕШ, военные формируют расчеты из двух человек: оператор и его помощник. Время обучения составляет 10 часов. При этом процесс прошивки и спаивания дронов пропускают.

После этого из таких "курсантов" формируют боевые группы, чтобы хоть как-то остановить продвижение военной техники.

подготовка с дронами
FPV-дроны. Фото: АТЭШ
дроны
Место боевых действий. Фото: АТЭШ

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