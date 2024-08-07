Бої у Курській області 7 серпня — росіяни мобілізують цивільних

Знищена у Курській області будівля. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Курській області цивільних громадян почали залучати до участі у бойових діях. Зокрема їх активно тренують керувати безпілотними літальними апаратами.

Про це повідомили учасники партизанського руху АТЕШ у середу, 7 липня.

Читайте також:

Вчать керувати БпЛА

"Агент "АТЕШ" із центру подій повідомив про те, що всіх, хто має досвід управління БпЛА або навчається на операторів, екстрено зібрали та привезли до ангар біля аеродрому Халіно", — говориться у повідомленні.

Зазначається, що саме там знаходиться центр з підготовки пілотів FPV-дронів "Бумеранг".

За інформацією АТЕШ, військові формують розрахунки із двох осіб: оператора та його помічника. Час навчання складає до 10 годин. При цьому процес прошивки та спаювання дронів пропускають.

Після цього з таких "курсантів" формують бойові групи, щоб хоч якось зупинити просування військової техніки.

FPV-дрон. Фото: АТЕШ