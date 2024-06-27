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В Киеве задержали экс-заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко

27 июня 2024 19:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Кирилла Тимошенко задержали в Киеве возле ресторана 27 июня
Задержание экс-заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве в четверг, 27 июня, был задержан бывший заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Это произошло возле одного из ресторанов на Кловском спуске в столице.

Об этом сообщает журналист УП Михаил Ткач.

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Так, сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали Тимошенко возле ресторана "Ишак" на Кловском узвозе.

Также УП со ссылкой на источник в САП писало об обысках у Тимошенко из-за дела со сливом с НАБУ. Детективы бюро работают вокруг автомобиля, в котором находится экс-чиновник.

задержание Тимошенко в Киеве
Задержание Тимошенко. Фото: УП

Отметим, в 2023 году НАПК во время проверки установило, что Тимошенко использовал полномочия в личных интересах и дважды нарушил определенные законом ограничения по получению подарков лицом, занимающим особо ответственное положение.

Также во время пребывания в должности заместителя руководителя ОП он подписал письмо в Госпогранслужбу с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки. Но оказалось, что настоящей целью выезда за границу подчиненного было оформление виз Тимошенко и его сына.

Известно, что Тимошенко был заместителем главы Офиса президента с 21 мая 2019 года по 23 января 2023 года и отвечал за вопросы информационной политики, а также курировал протокол главы государства и сферу ИТ.

В июне 2020 года он возглавил координационный совет по реализации "Большого строительства", а после начала полномасштабного вторжения России отвечал за восстановление жилья и инфраструктурных объектов. Он был уволен с должности 23 января 2023 года.

Ранее СБУ и НАБУ разоблачили на коррупции чиновника "Укрэнерго". Он весной 2022 года организовал закупку бронежилеты для сотрудников энергокомпании по искусственно завышенной стоимости.

Также мы писали, что городской голова Мукачево Андрей Балога вышел на свободу. Для этого он уплатил залог в размере 30 млн гривен.

Киев
НАБУ
Кирилл Тимошенко
Большое строительство

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