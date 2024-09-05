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В Беларуси российский беспилотник упал на здание — есть разрушения

5 сентября 2024 16:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Гомеле российские БпЛА упали на здание — произошел пожар
Последствия падения беспилотника. Фото: МЧС Беларуси
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В белорусском городе Гомель беспилотник упал на здание. Пострадавших нет, но есть разрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Беларуси в четверг, 5 сентября.

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Белорусские власти отмечают, что из-за падения БпЛА произошел пожар на одном из складов.

"В результате падения, вероятно, сбитого беспилотного летательного аппарата произошло возгорание кирпичного здания склада в Гомеле", — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что пожар удалось потушить.

"Никто не пострадал. Огнем повреждено 5 кв. метров кровли", — добавили спасатели.

Следует отметить, что прямо белорусские власти не называют происхождение сбитых дронов, однако, вероятно, это были российские дроны.

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Огнем повреждено 5 кв. метров кровли. Фото: МЧС Беларуси

Ранее мы сообщали, что в ночь на 5 сентября над белорусским городом Гомель падали сбитые российские БпЛА.

Этой же ночью россияне в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Они решили применить другую тактику запуска беспилотников по столице.

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