В Гомеле российские БпЛА упали на здание — произошел пожар

В Беларуси российский беспилотник упал на здание — есть разрушения
В белорусском городе Гомель беспилотник упал на здание. Пострадавших нет, но есть разрушения.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Беларуси в четверг, 5 сентября.
Что известно об инциденте
Белорусские власти отмечают, что из-за падения БпЛА произошел пожар на одном из складов.
"В результате падения, вероятно, сбитого беспилотного летательного аппарата произошло возгорание кирпичного здания склада в Гомеле", — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что пожар удалось потушить.
"Никто не пострадал. Огнем повреждено 5 кв. метров кровли", — добавили спасатели.
Следует отметить, что прямо белорусские власти не называют происхождение сбитых дронов, однако, вероятно, это были российские дроны.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 5 сентября над белорусским городом Гомель падали сбитые российские БпЛА.
Этой же ночью россияне в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Они решили применить другую тактику запуска беспилотников по столице.
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