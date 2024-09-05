У Гомелі російські БпЛА впали на будівлю — сталася пожежа

У Білорусі російський безпілотник впав на будівлю — є руйнування
У білоруському місті Гомель безпілотник впав на будівлю. Постраждалих немає, проте є руйнування.
Про це повідомили у пресслжубі міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) Білорусі у четвер, 5 вересня.
Що відомо про інцидент
Білоруська влада зазначає, що через падіння БпЛА сталася пожежа на одному зі складів.
"Внаслідок падіння, імовірно, збитого безпілотного літального апарату сталося загоряння цегляної будівлі складу в Гомелі", — йдеться у повідомленні.
У МНС додали, що пожежу вдалося загасити.
"Ніхто не постраждав. Вогнем пошкоджено 5 кв. метрів покрівлі", — додали рятувальники.
Варто наголосити, що прямо білоруська влада не називає походження збитих дронів, проте, ймовірно, це були російські дрони.
Раніше ми повідомляли, що в ніч проти 5 вересня над білоруським містом Гомель падали збиті російські БпЛА.
Цієї ж ночі росіяни вкотре атакували Київ ударними дронами. Вони вирішили застосувати іншу тактику запуску безпілотників по столиці.
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