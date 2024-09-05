У Гомелі російські БпЛА впали на будівлю — сталася пожежа

Наслідки падіння безпілотника. Фото: МНС Білорусі

У білоруському місті Гомель безпілотник впав на будівлю. Постраждалих немає, проте є руйнування.

Про це повідомили у пресслжубі міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) Білорусі у четвер, 5 вересня.

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Що відомо про інцидент

Білоруська влада зазначає, що через падіння БпЛА сталася пожежа на одному зі складів.

"Внаслідок падіння, імовірно, збитого безпілотного літального апарату сталося загоряння цегляної будівлі складу в Гомелі", — йдеться у повідомленні.

У МНС додали, що пожежу вдалося загасити.

"Ніхто не постраждав. Вогнем пошкоджено 5 кв. метрів покрівлі", — додали рятувальники.

Варто наголосити, що прямо білоруська влада не називає походження збитих дронів, проте, ймовірно, це були російські дрони.

Вогнем пошкоджено 5 кв. метрів покрівлі. Фото: МНС Білорусі

Раніше ми повідомляли, що в ніч проти 5 вересня над білоруським містом Гомель падали збиті російські БпЛА.

Цієї ж ночі росіяни вкотре атакували Київ ударними дронами. Вони вирішили застосувати іншу тактику запуску безпілотників по столиці.