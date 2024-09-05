Над Гомелем у Білорусі вночі збивали російські шахеди

Падіння російського БпЛА над Гомелем у Білорусі. Фото: скриншот із відео

Вночі 5 вересня над білоруським містом Гомель падали збиті російські БпЛА. Наразі офіційних даних про збиття та наслідки атаки поки немає.

Про це повідомили у telegram-каналі "Білоруський гаюн".

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Над Гомелем у Білорусі падали збиті російські БпЛА

У ніч проти 5 вересня у білоруському місті Гомель пролунали вибухи. Місцеві пабліки писали про роботу сил ППО по російських "шахедах".

За даними місцевих жителів, було чути щонайменше два гучних вибухи після яких було видно як падають збиті дрони.

"Два звуки вибуху чули у Гомельському районі о 01:34 та 01:36. За попередніми даними, люди чують та бачать антидронну роботу у білоруському небі", — зазначили у telegram-каналі "Білоруський гаюн".

Скриншот допису пабліка "Білоруський гаюн"

"На відео видно, як у небі над Гомелем горить і падає один зі збитих дронів-камікадзе типу "шахед"", — йшлося в повідомленні.

Очевидці зазначали, що у місті було чути запах вибухової речовини. Також писалося, що "уламок БпЛА впав на другій транзитній". Писалося і про влучання в будівлю архіву на одній із вулиць Гомеля.