Над Гомелем в Беларуси ночью сбивали российские шахеды

Падение русского БПЛА над Гомелем в Беларуси. Фото: скриншот с видео

Ночью 5 сентября над белорусским городом Гомель падали сбитые российские БпЛА. Сейчас официальных данных о сбивании и последствиях атаки пока нет.

Об этом сообщили в telegram-канале "Беларусский гаюн".

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Над Гомелем в Беларуси падали сбитые российские БпЛА

В ночь на 5 сентября в белорусском городе Гомель раздались взрывы. Местные паблики писали о работе сил ПВО по российским "шахедам".

По данным местных жителей, было слышно не менее двух громких взрывов после которых было видно как падают сбитые дроны.

"Два звука взрыва слышали в Гомельском районе в 01:34 и 01:36. По предварительным данным, люди слышат и видят антидронную работу в белорусском небе", — отметили в Telegram-канале "Беларусский гаюн".

Скриншот сообщения паблика "Белорусский гаюн"

"На видео видно, как в небе над Гомелем горит и падает один из сбитых дронов-камикадзе типа "шахед"", — говорилось в сообщении.

Очевидцы отмечали, что в городе был слышен запах взрывчатого вещества. Также писалось, что "уламок БпЛА упал на второй транзитной". Писалось и о попадании в здание архива на одной из улиц Гомеля.