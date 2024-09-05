Над Гомелем в Беларуси ночью сбивали российские шахеды

В Беларуси ночью сбивали российские дроны-камикадзе
Ночью 5 сентября над белорусским городом Гомель падали сбитые российские БпЛА. Сейчас официальных данных о сбивании и последствиях атаки пока нет.
Об этом сообщили в telegram-канале "Беларусский гаюн".
Над Гомелем в Беларуси падали сбитые российские БпЛА
В ночь на 5 сентября в белорусском городе Гомель раздались взрывы. Местные паблики писали о работе сил ПВО по российским "шахедам".
По данным местных жителей, было слышно не менее двух громких взрывов после которых было видно как падают сбитые дроны.
"Два звука взрыва слышали в Гомельском районе в 01:34 и 01:36. По предварительным данным, люди слышат и видят антидронную работу в белорусском небе", — отметили в Telegram-канале "Беларусский гаюн".
"На видео видно, как в небе над Гомелем горит и падает один из сбитых дронов-камикадзе типа "шахед"", — говорилось в сообщении.
Очевидцы отмечали, что в городе был слышен запах взрывчатого вещества. Также писалось, что "уламок БпЛА упал на второй транзитной". Писалось и о попадании в здание архива на одной из улиц Гомеля.
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