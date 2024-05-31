Суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в деле о молчании порноактрисы, с которой у экспрезидента были отношения — какое наказание ему грозит

Дональд Трамп. Фото иллюстративное: AP

В Нью-Йорке суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в деле о деньгах за молчание порноактрисы. Экс-президенту предъявили обвинения по 34 пунктам.

Об этом сообщает CNN.

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Переговоры присяжных прошли в четверг, 30 мая. Заседание длилось около 11 часов.



За совершенное бывшему президенту Штатов грозит до четырех лет лишения свободы. Свою вину политик отрицает. После выхода из зала суда он заявил журналистам, что фальсифицируют сейчас всю страну, а также добавил, что это сделано администрацией Байдена с целью нанести ущерб политическому оппоненту.

Приговор судья вынесет на заседании 11 июля.

Подробности дела

В январе 2018 года издание The Wall Street Journal обнародовало информацию о том, что в 2006 году у Трампа были отношения с порноактрисой Сторми Дэниелс, а перед президентскими выборами в 2016 году она получила от него 130 тысяч долларов за молчание. Средства за хранение тайны экс-президент передал через своего бывшего адвоката Майкла Коэна, но тот согласился сотрудничать со следствием и подтвердил информацию о выплатах Сторми Дэниелс.

Нарушением является то, что израсходованные средства, которые экс-президент возместил адвокату, документально оформили в качестве платы за судебные издержки. Прокуроры считают это фальсификацией.

Напомним, в начале мая Трампа оштрафовали на тысячу долларов за неуважение к суду и нарушение приказа о неразглашении информации.

Также мы сообщали, что экс-президент США Дональд Трамп внес залог в размере 175 миллионов долларов. Он сделал это с целью предотвратить арест активов в Нью-Йорке.