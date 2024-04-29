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Telegram разблокировал украинские боты для передачи разведданных

29 апреля 2024 10:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Telegram разблокировал украинские боты для передачи разведданных
Мессенджер Telegram. Фото: Shutterstock
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Telegram в понедельник, 29 апреля, разблокировал все украинские боты, помогавшие в борьбе против России. Речь идет о "єВорог", Службы безопасности и Главного управлении разведки.

Об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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В Центре рассказали, что 29 апреля украинские боты, помогавшие в борьбе с агрессией РФ, возобновили работу
Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о ботах Минцифры "єВорог".

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Украинский бот ГУР. Фото: скриншот

"Помните: враг может создавать псевдоботов и ботов-двойников, через которые может распространять дезинформацию или собирать ваши данные. Чтобы этому помешать, используйте инструмент для проверки чат-ботов. Он по ссылке", — отметили в ведомстве.

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Скриншот сообщения Центра

Напомним, 28 апреля в Telegram заблокировали украинские боты для передачи данных Силам обороны.

Комментируя такую ситуацию, председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что это никак не связано с критикой мессенджера от украинской власти.

В то же время на блокировку чат-ботов украинских спецслужб отреагировали в ГУР. Там подчеркнули, что блокировка состоялась вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство соцсети декларировало.

СБУ
Telegram
война в Украине
ГУР
блокирование

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