Военные в Боливой пытались захватить власть

Люди машут национальным флагом Боливии, крича на военную полицию при попытке государственного переворота против правительства. Фото: Reuters

В Боливии 26 июня вечером вооруженные военные штурмовали президентский дворец в Ла-Пасе. После попытки государственного переворота генерал Хуан Хосе Зуниг был арестован.

Об этом сообщило агентство Reuters в четверг, 27 июня.

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Президент Боливии Луис Арсе подверг резкой критике попытку переворота против правительства и призвал к международной поддержке. Вооруженные силы вышли из президентского дворца в Ла-Пасе после штурма в среду, 26 июня, вечером.

"Сегодня страна столкнулась с попыткой государственного переворота и страна вновь сталкивается с интересами, чтобы демократия в Боливии была прекращена. Боливийский народ сегодня созван. Нам нужно, чтобы боливийский народ организовался и мобилизовался против государственного переворота в пользу демократии" , — отметил Арсе в комментариях президентского дворца пока вооруженные солдаты стояли снаружи.

Попытка государственного переворота в Боливии. Фото: Reuters

Ранее в тот же день военные подразделения под руководством генерала Зунига собрались на центральной площади Мурильо, где расположены президентский дворец и Конгресс. Свидетели видели, как бронемашина протаранила дверь дворца, и внутрь вбежали солдаты.

Военные в Боливии пытались захватить власть. Фото: Reuters

Генерал Зунига, отправленный в отставку после критики экспрезидента Эво Моралеса, заявил, что стремится "вернуть родину" и призвал "перестать унижать боливийскую армию".

Он обратился к журналистам и вспомнил о растущем гневе в стране, которая борется с экономическим кризисом из-за истощения резервов центрального банка и сокращения экспорта газа.

Через несколько часов свидетель Reuters увидел, как солдаты отступили от площади, а полиция взяла площадь под контроль. Боливийские власти арестовали Зунигу и вывезли его, хотя место назначения было неизвестно.

Президент Арсе присягнул Хосе Уилсону Санчесу как нового военного командира. Он в свою очередь призвал к спокойствию и восстановлению порядка.

"Я приказываю, чтобы весь личный состав, мобилизованный на улицах, вернулся в свои подразделения. Мы умоляем, чтобы не пролилась кровь наших солдат" , — сказал Санчес.

Международная реакция

Соединенные Штаты заявили, что внимательно следят за ситуацией и призывали к спокойствию и воздержанию.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил поддержку Боливии.

"Мы выражаем решительное осуждение попытки государственного переворота в Боливии. Наша полная поддержка президента Луиса Альберто Арсе Катакора" , — отметил глава Мексики.

Напряженность в Боливии нарастает в преддверии всеобщих выборов в 2025 году, когда левый экс-президент Эво Моралес планирует баллотироваться против бывшего союзника Арсе, создавая раскол в правящей социалистической партии.

"Многие не хотят возвращения Моралеса, правившего в 2006-2019 годах, когда он был свергнут на фоне массовых протестов и заменен временным консервативным правительством. Затем Арсе выиграл выборы в 2020 году" , — говорится в сообщении.

Недавно Зунига заявил, что Моралес не должен вернуться на пост президента, и угрожал заблокировать его, если он попытается это сделать. Все это заставило Арсе устранить Зунигу с должности.

Моралес обвинил генерала Зунигу в попытке государственного переворота и заявил, что его сторонники мобилизуются для поддержки демократии.

Прокуратура Боливии заявила о начале уголовного расследования против Зуниги и других причастных к перевороту.

Напомним, Президент Молдовы Майя Санду рассказала о подготовке "вагнеровцами" переворота в ее стране. По ее словам, Россия хотела использовать людей, чтобы проплаченные протесты привели к кровопролитию.

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