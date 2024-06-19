ДБР встановило правоохоронців, які почали стрільбу по мітингувальниках на Майдані

Діяльність спецпідрозділу "Беркут" на Євромайдані. Фото: АР

Державне бюро розслідувань встановило правоохоронців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках на Євромайдані 20 лютого 2014 року. За вчинені злочини командиру Севастопольського "Беркута" та його підлеглому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у середу, 19 червня.

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За даними Державного бюро розвідки, колишньому командиру роти спецпідрозділу "Беркут" УМВС України в м. Севастополі та одному з міліціонерів цього підрозділу повідомили про підозру у пострілах по мітингувальниках.

"Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану та фактично були першими, хто почав стрільбу по мітингувальниках", — йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві спецрота "Беркут" виконала наказ вищого керівництва і застосувала вогнепальну зброю проти протестувальників, використовуючи патрони з свинцевою картеччю. Внаслідок цього загинуло троє мітингувальників, ще троє отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

Їхні дії призвели до подальших умисних вбивств протестувальників за допомогою автоматичної та снайперської зброї спецпідрозділами київського "Беркута" та внутрішніми військами МВС України.

"Через їхні дії загинуло 48 учасників акцій протесту та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення", — повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Після цього командир севастопольського "Беркута" разом з підлеглими втекли до Севастополя, аби уникнути відповідальності. Згодом вони перейшли на бік ворога і сприяли анексії Криму. Досудове розслідування триває. Їм загрожує позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

"За вчинення цих злочинів, командиру севастопольського "Беркута" та його підлеглому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Наразі ще триває досудове розслідування.

Допис Державного бюро розслідувань. Фото: скриншот

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