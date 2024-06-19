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ГБР разоблачило лица, которые первыми открыли огонь по митингующим на Майдане — что известно

19 июня 2024 18:07
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
ДБР установило правоохранителей, начавших стрельбу по митингующим на Майдане
Деятельность спецподразделения "Беркут" на Евромайдане. Фото: АР
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Государственное бюро расследований установило правоохранителей, которые произвели первые выстрелы по митингующим на Евромайдане 20 февраля 2014 года. За совершенные преступления командиру севастопольского "Беркута" и его подчиненному грозит наказание в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований   в среду, 19 июня.

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По данным Государственного бюро разведки, бывшему командиру роты спецподразделения "Беркут" УМВД Украины в Севастополе и одному из милиционеров этого подразделения сообщили о подозрении в выстрелах по митингующим.

"Они были непосредственными исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана и фактически были первыми, кто начал стрельбу по митингующим", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве спецрота "Беркут" выполнила приказ высшего руководства и применила огнестрельное оружие против протестующих, используя патроны со свинцовой картечью. В результате погибли трое митингующих, еще трое получили огнестрельные ранения разной степени тяжести.

Их действия привели к дальнейшим умышленным убийствам протестующих с помощью автоматического и снайперского оружия спецподразделениями киевского "Беркута" и внутренними войсками МВД Украины.

"Из-за их действий погибли 48 участников акций протеста и еще 90 получили огнестрельные пулевые ранения", — сообщают в Государственном бюро расследований.

После этого командир севастопольского "Беркута" вместе с подчиненными скрылись в Севастополе, чтобы избежать ответственности. Впоследствии они перешли на сторону врага и способствовали аннексии Крыма. Досудебное расследование продолжается. Им грозит лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

"За совершение этих преступлений, командиру севастопольского "Беркута" и его подчиненному грозит наказание в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы" , — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

ДБР разоблачило лица, которые первыми открыли огонь по митингующим на Майдане — что известно - фото 1
Сообщение Государственного бюро расследований. Фото: скриншот

Напомним, заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко во время войны завладел элитными апартаментами за 900 тысяч долларов. Он живет в квартире в одном из самых элитных ЖК Киева Regent Hill, но у декларации Удовиченко упоминания об этой недвижимости отсутствуют.

Ранее мы писали, что ГБР разоблачило масштабную финансовую сделку родных братьев бывших нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Схема действовала несколько лет до 2022 года на предприятии по производству кирпича.

митинг
ГБР
Украина
Революция Достоинства
Евромайдан
расследование

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