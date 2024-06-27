У Болівії захопили президентський палац — що відомо про спробу державного перевороту

Державний переворот у Болівії. Фото: rte.ie

У середу, 26 червня, у Болівії стався державний переворот. У місті Ла-Пас бійці генерала Хуана Хосе Зуніги вивели на центральну площу Мурільйо, де розташована резиденція Президента Болівії Луїса Арсе, бронетехніку.

Про це повідомляють видання Reuters та RTE.

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На кадрах, які ширяться у соцмережах, біля палацу Луїса Арсе видно чимало озброєних солдатів і важкої техніки, зокрема танків. Броньована машина протаранила вхід до резиденції голови держави.

Military forces are moving without orders inside the city of La Paz, Bolivia, per the President of the nation and video evidence. Bolivian sources are reporting this activity as a coup attempt. | @docinkc pic.twitter.com/xGFEIGSfst — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 26, 2024

Екслідер країни Ево Моралес звинуватив генерала у спробі державного перевороту. Сам же генерал заявив, що буде новий кабінет міністрів і все зміниться, тому що "країна не може так більше продовжувати".

#ENVIDEO | Tanquetas militares comandadas por el Gral. Zúñiga se movilizaron irregularmente hacia el Palacio de Gobierno en Bolivia



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Ево Моралес оголосив національну мобілізацію на підтримку демократії та зупинку роботи. Він наголосив, що не дозволить Збройним Силам порушувати демократію та залякувати людей.

Нагадаємо, Президентка Молдови Майя Санду розповіла про підготовку "вагнерівцями" перевороту в її країні. За її словами, Росія хотіла використати людей, аби проплачені протести призвели до кровопролиття.

Раніше виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі повідомив про свою відставку. Це сталося через повстання банд, які чинили терор і вимагали, щоб очільник уряду пішов із посади.