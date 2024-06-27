В Боливии захватили президентский дворец — что известно о попытке государственного переворота

Государственный переворот в Боливии. Фото: rte.ie

В среду, 26 июня, в Боливии произошел государственный переворот. В городе Ла-Пас бойцы генерала Хуана Хосе Зуниги вывели на центральную площадь Мурильо, где расположена резиденция Президента Боливии Луиса Арсе, бронетехнику.

Об этом сообщают издания Reuters и RTE.

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На кадрах, распространяющихся в соцсетях, у дворца Луиса Арсе видно немало вооруженных солдат и тяжелой техники, в том числе танков. Бронированная машина протаранила вход в резиденцию главы государства.

Military forces moving with orders inside of city of La Paz, Bolívia, per Presidente of nation and video evidence. Боливийские источники являются информацией о деятельности как хирургии. | @docinkc pic.twitter.com/xGFEIGSfst — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) 26 июня 2024

Экс-лидер страны Эво Моралес обвинил генерала в попытке государственного переворота. Сам же генерал заявил, что будет новый кабинет министров и все изменится, потому что "страна не может так больше продолжать".

#ENVIDEO | Tanquetas militares comandadas por el Gral. Zúñiga se mobilitzaron irregularmente cap al Palacio de Gobierno en Bolívia



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Эво Моралес объявил национальную мобилизацию в поддержку демократии и остановку работы. Он подчеркнул, что не позволит Вооруженным Силам нарушать демократию и запугивать людей.

Напомним, Президент Молдовы Майя Санду рассказала о подготовке "вагнеровцами" переворота в ее стране. По ее словам, Россия хотела использовать людей, чтобы проплаченные протесты привели к кровопролитию.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Генри сообщил о своей отставке. Это произошло из-за восстания банд, которые совершали террор и требовали, чтобы глава правительства ушел с должности.