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Прем'єр-міністр Гаїті подає у відставку через повстання ганстерів

13 березня 2024 09:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прем'єр-міністр Гаїті подає у відставку через повстання ганстерів
Прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі . Фото: THE CANADIAN PRESS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі повідомив про свою відставку після призначення перехідної ради та тимчасової заміни. Цю посаду він обіймав з моменту вбивства останнього президента країни Жовенеля Моїза у 2021 році.

Про це повідомляє Reuters .

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За період керівництва Аріель Генрі, озброєні банди значно збільшили своє вплив та територію, призводячи до загострення конфлікту в країні. У відсутність Генрі, ситуація загострилася, а прем'єр-міністр опинився на американській території Пуерто-Ріко.

Попри його відставку, політична нестабільність та соціальні напруги залишаються актуальними у Гаїті. Генрі закликав громадян зберігати спокій та докласти зусиль для повернення миру та стабільності в країні.

Попередня ситуація в країні загострилася 4 березня, коли озброєні банди атакували в'язниці, звільнивши при цьому тисячі ув'язнених та призводячи до численних жертв. Цей епізод призвів до введення надзвичайного стану та нічної комендантської години.

Гаїті, розташована в західній частині острова, стикається із постійними викликами, пов'язаними з бідністю, стихійними лихами та політичними переворотами. Убивство президента Жовенеля Моїза у липні 2021 року поглибило політичну нестабільність, а відсутність повноцінного лідера на даний момент продовжує ускладнювати ситуацію.

Нагадаємо, що Байден набрав необхідну кількість голосів, щоб балотуватися на посаду президента США. 

Також ми писали про те, що У Росії готуються до нового прориву на кордоні напередодні виборів. 

військовий переворот
Гаїті
уряд
відставка

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