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Премьер-министр Гаити подает в отставку из-за восстания гангстеров

13 марта 2024 09:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Премьер-министр Гаити подает в отставку из-за восстания ганстеров
Премьер-министр Гаити Ариэль Генри. Фото: канадская пресса
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Генри сообщил о своей отставке после назначения переходного совета и временной замены. Этот пост он занимал с момента убийства последнего президента страны Жовенеля Моиза в 2021 году.

Об этом сообщает Reuters.

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За период руководства Ариэль Генри вооруженные банды значительно увеличили свое влияние и территорию, приводя к обострению конфликта в стране. В отсутствие Генри ситуация обострилась, а премьер-министр оказался на американской территории Пуэрто-Рико.

Несмотря на его отставку, политическая нестабильность и социальные напряжения остаются актуальными в Гаити. Генри призвал граждан сохранять спокойствие и приложить усилия для возвращения мира и стабильности в стране.

Предыдущая ситуация в стране накалилась 4 марта, когда вооруженные банды атаковали тюрьмы, освободив при этом тысячи заключенных и приводя к многочисленным жертвам. Этот эпизод привел к введению чрезвычайного положения и ночному комендантскому часу.

Гаити, расположенная в западной части острова, сталкивается с постоянными вызовами, связанными с бедностью, стихийными бедствиями и политическими переворотами. Убийство президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года усугубило политическую нестабильность, а отсутствие полноценного лидера на данный момент продолжает усложнять ситуацию.

Напомним, что Байден набрал необходимое количество голосов, чтобы баллотироваться на пост президента США.

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военный переворот
Гаити
правительство
отставка

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