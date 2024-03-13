Байден набрав необхідну кількість голосів, щоб балотуватися на посаду президента США — ЗМІ

Президент США Джо Байден виступає під час передвиборчого заходу. Фото: Reuters

Чинний президент Джо Байден отримав достатню кількість делегатів, щоб закріпити за собою номінацію від Демократичної партії на майбутніх президентських виборах у США. Водночас експрезидент США Дональд Трамп отримав необхідні голоси після перемоги у Вашингтоні.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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За даними агентства Reuters, Джо Байден закріпив за собою номінацію від Демократичної партії після перемоги на праймеріз у штаті Джорджія. Йому вдалося набрати необхідні 1 968 делегатів, що, згідно з прогнозами, практично гарантує йому висування на пост президента від Демократичної партії на майбутніх виборах у листопаді 2024 року.

Паралельно експрезидент Дональд Трамп також досяг необхідної кількості голосів після перемоги у Вашингтоні. За інформацією ЗМІ, він лише на 137 делегатів відстає від партійної конференції, на якій буде офіційно висунуто кандидата у президенти від Республіканської партії.

Обидва політичні лідери вже розпочали свої кампанії, в яких вони закликають виборців долати поділ і зберігати демократію.

"Зараз перед виборцями стоїть вибір щодо майбутнього цієї країни. Чи піднімемо ми і захистимо нашу демократію, чи дозволимо іншим зруйнувати її? Чи відновимо ми право вибору і захистимо наші свободи, чи дозволимо екстремістам їх забрати?" — прокоментував свою перемогу Джо Байден.

Нагадаємо, що Дональд Трамп у середу викликав Джо Байдена на передвиборчі дебати після того, як його остання суперниця від Республіканської партії Ніккі Гейлі відмовилася від участі в президентських перегонах.

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