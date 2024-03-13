Байден набрал необходимое количество голосов, чтобы баллотироваться в президенты США — СМИ

Президент США Джо Байден выступает во время предвыборной меры. Фото: Reuters

Действующий президент Джо Байден получил достаточное количество делегатов, чтобы закрепить за собой номинацию от Демократической партии на предстоящих президентских выборах в США. В то же время экс-президент США Дональд Трамп получил необходимые голоса после победы в Вашингтоне.

Об этом сообщает агентство Reuters .

Читайте также:

Выборы в США

По данным агентства Reuters, Джо Байден закрепил за собой номинацию от Демократической партии после победы на праймеризе в штате Джорджия. Ему удалось набрать необходимые 1 968 делегатов, что, согласно прогнозам, практически гарантирует ему выдвижение на пост президента от Демократической партии на предстоящих выборах в ноябре 2024 года.

Параллельно экс-президент Дональд Трамп также добился необходимого количества голосов после победы в Вашингтоне. По информации СМИ, он лишь на 137 делегатов отстает от партийной конференции, на которой будет официально выдвинут кандидат в президенты от Республиканской партии.

Оба политических лидера уже начали свои кампании, в которых они призывают избирателей преодолевать разделение и сохранять демократию.

"Сейчас перед избирателями стоит выбор относительно будущего этой страны. Поднимем ли мы и защитим нашу демократию, позволим ли другим разрушить ее? Восстановим ли мы право выбора и защитим наши свободы или позволим экстремистам их забрать?" — прокомментировал свою победу Джо Байден.

Напомним, что Дональд Трамп в среду вызвал Джо Байдена на предвыборные дебаты после того, как его последняя соперница от Республиканской партии Никки Хейли отказалась от участия в президентской гонке.

Также мы писали о том, что Тейлор Свифт может помочь Байдену выиграть выборы в США.