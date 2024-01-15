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Санду рассказала, когда РФ возобновит попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове

15 января 2024 08:05
- Елена Максимова
Санду рассказала, когда РФ возобновит попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове
Президент Молдовы Майя Санду. Фото: Майя Санду/Facebook
- Елена Максимова

Весной 2024 года Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью непризнанного Приднестровья. Последняя попытка дестабилизации была в прошлом году, когда Кремль пытался свергнуть власть Молдовы с помощью акций протеста.

Об этом заявила президент Молдовы Мая Санду, сообщает Agerpres.

Угроза дестабилизации в Молдове со стороны России

"Мы знаем, что этой весной Россия возобновит свои действия, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию", — сказала президент Молдовы.

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Санду заверила, что молдавские власти осознают эти риски и принимают все меры, чтобы предотвратить дестабилизацию. По ее словам, власти сообщают гражданам страны о рисках так, как делали в 2023 году, когда РФ пыталась свергнуть правительство Молдовы во время акций протеста, организованных пророссийскими силами.

"Вместе с гражданами и государственными институтами мы пытаемся оградить себя от этих рисков, но у нас еще есть над чем работать, все еще есть уязвимые места", — добавила лидер Молдовы.

Как известно, осенью 2024 г. в Молдове будет проходить предвыборная кампания перед президентскими выборами.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Россия хочет использовать Приднестровье для создания нестабильности в Молдове, чтобы взорвать украинский экспорт зерна вдоль западного побережья Черного моря.

Молдова
Приднестровье
Майя Санду
Россия

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