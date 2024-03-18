Расширяют протесты — поляки заблокировали два КПП на границе с Германией

Протесты польских фермеров на границе с Германией. Фото: REUTERS

Со вчерашнего дня польские фермеры блокируют границу с Германией в направлении Берлина на двух контрольно-пропускных пунктах. Организаторы протестов говорят, что проехать могут только экстренные службы.

Об этом сообщает издание Радио Свобода.

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Отмечается, что блокировка движения происходит на двух КПП: Свецко и Губинке.

По словам организаторов акции, проехать могут только полиция, скорая помощь, пожарная и пограничная служба. Остальные легковые автомобили отправляют на другие пропускные пункты.

Протестующие подчеркнули, что выступают против наплыва сельскохозяйственных продуктов из Украины, Белоруссии, России и других стран. Однако блокады на белорусской границе не наблюдается.

"Мы против наплыва не стандартизированной сельскохозяйственной продукции в ЕС. Мы должны соблюдать строгие нормы и предписания, а поступают продукты генетически модифицированные. Потому что ни в Украине, ни в России, ни в других странах, где продуцируют генетически модифицированную продукцию, нет никаких норм и такова продукция попадает на польский рынок", — рассказал один из организаторов.

Напомним, в Польше местные власти запретили фермерам блокировать некоторые дороги.

Ранее в Сейме Польши назвали примерный срок, когда может завершиться блокада украино-польской границы.