Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Расширяют протесты — поляки заблокировали два КПП на границе с Германией arrow

Расширяют протесты — поляки заблокировали два КПП на границе с Германией

18 марта 2024 15:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Расширяют протесты — поляки заблокировали два КПП на границе с Германией
Протесты польских фермеров на границе с Германией. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Со вчерашнего дня польские фермеры блокируют границу с Германией в направлении Берлина на двух контрольно-пропускных пунктах. Организаторы протестов говорят, что проехать могут только экстренные службы.

Об этом сообщает издание Радио Свобода.

Читайте также:

Блокада границы с Германией

Отмечается, что блокировка движения происходит на двух КПП: Свецко и Губинке.

По словам организаторов акции, проехать могут только полиция, скорая помощь, пожарная и пограничная служба. Остальные легковые автомобили отправляют на другие пропускные пункты.

Протестующие подчеркнули, что выступают против наплыва сельскохозяйственных продуктов из Украины, Белоруссии, России и других стран. Однако блокады на белорусской границе не наблюдается.

"Мы против наплыва не стандартизированной сельскохозяйственной продукции в ЕС. Мы должны соблюдать строгие нормы и предписания, а поступают продукты генетически модифицированные. Потому что ни в Украине, ни в России, ни в других странах, где продуцируют генетически модифицированную продукцию, нет никаких норм и такова продукция попадает на польский рынок", — рассказал один из организаторов.

Напомним, в Польше местные власти запретили фермерам блокировать некоторые дороги.

Ранее в Сейме Польши назвали примерный срок, когда может завершиться блокада украино-польской границы.

Польша
Германия
граница
КПП
протесты
фермеры
блокирование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться