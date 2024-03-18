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Розширюють протести — поляки заблокували два КПП на кордоні з Німеччиною

18 березня 2024 15:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Розширюють протести — поляки заблокували два КПП на кордоні з Німеччиною
Протести польських фермерів на кордоні з Німеччиною. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Відучора польські фермери блокують кордон з Німеччиною у напрямку Берліна на двох контрольно-пропускних пунктах. Організатори протестів кажуть, що проїхати можуть лише екстрені служби. 

Про це повідомляє видання Радіо Свобода

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Зазначається, що блокування руху відбувається на двох КПП: Свєцко і Ґубінку.

За словами організаторів акції, проїхати можуть лише поліція, швидка допомога, пожежна і прикордонна служба. Решту легкових автомобілів відправляють на інші пропускні пункти. 

Протестувальники наголосили, що виступають проти напливу сільськогосподарських продуктів з України, Білорусі, Росії та інших країн. Однак блокади на білоруському кордоні не спостерігається. 

"Ми проти напливу не стандартизованої сільськогосподарської продукції в ЄС. Ми мусимо дотримуватися суворих норм і приписів, а надходять продукти генетично модифіковані. Бо ні в Україні, ні в Росії, ані в інших країнах, де продукують генетично модифіковану продукцію, немає жодних норм і така продукція потрапляє на польський ринок", — розповів один з організаторів. 

Нагадаємо, у Польщі місцева влада заборонила фермерам блокувати деякі дороги.

Раніше у Сеймі Польщі назвали приблизний термін, коли може завершитися блокада українсько-польського кордону.

Польща
Німеччина
кордон
КПП
протести
фермери
блокування

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