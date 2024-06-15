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России могут запретить продавать черную икру из-за воровства уникальных животных

15 июня 2024 05:48
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Россия вывозит уникальных животных из Украины: подробности
Производство черной икры в РФ. Фото: РосСМИ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Украина обратилась к СІТЕS (конвенция о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры) с требованием запретить России торговлю черной икрой. Такие санкции могут быть введены против РФ из-за незаконного вывоза животных из заповедника "Аскания Нова". В частности, коня Пржевальского.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Александр Краснолуцкий, первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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"Есть информация, что россияне начали вывозить животных из "Аскании Нова". Например, коня Пржевальского. Он внесен в конвенцию СІТЕS и разрешение на его вывоз за границу должно было предоставляться этой организацией. Мы обратились в СІТЕS, чтобы она в ответ на такие действия России прекратила ее торговлю черной икрой", — уточнил Краснолуцкий.

По его словам, если СІТЕS запретит торговлю икрой, таким образом, РФ в определенной степени можно нанести экономический ущерб.

Краснолуцкий также добавил, что в самом заповеднике "Аскания Нова" до поры до времени сохранялась управляемость и работали ранее работавшие работники. Однако позже РФ завела свою дирекцию и представителей со своей стороны.

Напомним, по данным пропагандистских СМИ, россияне снова похищают животных из заповедника "Аскания Нова". В этот раз они похитили трех зебр и вывезли их в временно оккупированный Крым.

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