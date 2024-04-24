Росіяни вивезли зебр з окупованого заповідника Асканія-Нова до Криму — росЗМІ

Зебра в заповіднику "Асканія-Нова". Фото: скриншот

Росіяни знову викрадають тварин із заповідника "Асканія-Нова". На цей раз вони викрали трьох зебр, та вивезли їх до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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Як пише пропагандистський ТАРС, тварин перемістили до кримського зоопарку "Казка", який очолює власник парку "Тайган", Олег Зубков. Він заявив, що "обмін" відбувся у рамках "угоди" між "Асканією-Новою" та "Казкою", яку "уклали" торік в жовтні для "збереження і відтворення тварин".

Водночас Зубков додав, що з Криму до "Асканії-Нови" відправили тибетського яка, карликових баранів, пеліканів, кіз, альпаку та дрохв. За його словами, це не останній такий "обмін".

"Для нас це велика честь. "Асканія-Нова" переживає сьогодні чергове своє переродження", — заявив в коментарі Зубков.

Водночас окупаційний директор "Асканії-Нови" Дмитро Міщеряков стверджує, що тварини з Криму у заповіднику, буцімто, перебувають на правах "тимчасового утримання".

Нагадаємо, раніше у "Асканії-Новій" спалахнула пожежа, через яку горіло сім тисяч гектарів території ділянки "Південний".

Водночас у Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині зареєстрували випадок повернення блискучих ібісів.