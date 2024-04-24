Россияне вывезли зебр из оккупированного заповедника Аскания-Нова в Крым — росСМИ

Зебра в заповеднике "Аскания-Нова". Фото: скриншот

Россияне снова похищают животных из заповедника "Аскания-Нова". На этот раз они похитили трех зебр и вывезли их во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

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Как пишет пропагандистский ТАСС, животных переместили в крымский зоопарк "Сказка", возглавляемый владельцем парка "Тайган", Олег Зубков. Он заявил, что "обмен" состоялся в рамках "соглашения" между "Асканией-Новой" и "Сказкой", которую "заключили" в октябре прошлого года для "сохранения и воспроизводства животных".

В то же время Зубков добавил, что из Крыма в заповедник "Аскания-Нова" отправили тибетского яка, карликовых баранов, пеликанов, коз, альпака и дроф. По его словам, это не последний подобный "обмен".

"Для нас это большая честь. "Аскания-Нова" переживает сегодня свое очередное перерождение", — заявил в комментарии Зубков.

В то же время, оккупационный директор заповедника "Аскания-Нова" Дмитрий Мищеряков утверждает, что животные из Крыма в заповеднике, якобы, находятся на правах "временного содержания".

Напомним, ранее в "Аскании-Новой" вспыхнул пожар, из-за которого горело семь тысяч гектаров территории участка "Южный".

В то же время в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области зарегистрировали случай возвращения блестящих ибисов.