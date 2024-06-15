Росія вивозить унікальні тварини з України: подробиці

Виробництво чорної ікри в РФ. Фото: РосЗМІ

Україна звернулася до СІТЕS (конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення) із вимогою заборонити Росії торгівлю чорною ікрою. Такі санкції можуть бути введені через незаконне вивезення РФ тварин із заповідника "Асканія Нова". Зокрема, коня Пржевальського.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

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"Є інформація, що росіяни почали вивозити тварин з "Асканії Нови". Наприклад, коня Пржевальського. Він внесений до конвенції СІТЕS, і дозвіл на його вивезення за кордон мав надаватися цією організацією. Ми звернулися до СІТЕS, аби вона у відповідь на такі дії Росії припинила її торгівлю чорною ікрою", — уточнив Краснолуцький.

За його словами, якщо СІТЕS заборонить торгівлю ікрою, таким чином РФ певною мірою можна завдати економічні збитки.

Краснолуцький також додав, що у самому заповіднику "Асканія Нова" до певного часу зберігалася керованість і працювали працівники, які працювали раніше. Однак пізніше РФ завела свою дирекцію та представників зі свого боку.

Нагадаємо, за даними пропагандистських ЗМІ, росіяни знову викрадають тварин із заповідника "Асканія Нова". На цей раз вони викрали трьох зебр та вивезли їх до тимчасово окупованого Криму.

