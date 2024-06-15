Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Росії можуть заборонити продавати чорну ікру через крадіжки унікальних тварин arrow

Росії можуть заборонити продавати чорну ікру через крадіжки унікальних тварин

15 червня 2024 05:48
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Росія вивозить унікальні тварини з України: подробиці
Виробництво чорної ікри в РФ. Фото: РосЗМІ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Україна звернулася до СІТЕS (конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення) із вимогою заборонити Росії торгівлю чорною ікрою. Такі санкції можуть бути введені через незаконне вивезення РФ тварин із заповідника "Асканія Нова". Зокрема, коня Пржевальського.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Читайте також:

"Є інформація, що росіяни почали вивозити тварин з "Асканії Нови". Наприклад, коня Пржевальського. Він внесений до конвенції СІТЕS, і дозвіл на його вивезення за кордон мав надаватися цією організацією. Ми звернулися до СІТЕS, аби вона у відповідь на такі дії Росії припинила її торгівлю чорною ікрою", — уточнив Краснолуцький.

За його словами, якщо СІТЕS заборонить торгівлю ікрою, таким чином РФ певною мірою можна завдати економічні збитки.

Краснолуцький також додав, що у самому заповіднику "Асканія Нова" до певного часу зберігалася керованість і працювали працівники, які працювали раніше. Однак пізніше РФ завела свою дирекцію та представників зі свого боку. 

Нагадаємо, за даними пропагандистських ЗМІ, росіяни знову викрадають тварин із заповідника "Асканія Нова". На цей раз вони викрали трьох зебр та вивезли їх до тимчасово окупованого Криму. 
 

експорт
Росія
росіяни
окупація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна