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Российскому каналу RT заблокировали доступ к Facebook и Instagram за шпионаж

17 сентября 2024 08:50
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Российскому телеканалу RT заблокировали доступ в Instagram и Facebook
Логотип бизнес-группы Meta Platforms. Фото: REUTERS/Ив Герман
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Компания Meta заблокировала доступ российскому пропагандистскому телеканалу Russia Today (RT) в социальные сети Instagram и Facebook. Там объяснили такое решение тем, что российские государственные медиасети проводили тайные операции в Интернете.

Об этом сообщило агентство Reuters в понедельник, 16 сентября.

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В компании Meta заявили, что полностью заблокировали работу российского пропагандистского телеканала RT в своих приложениях по всему миру. В соцсети, которые подопечные компании Meta, есть Facebook, Instagram, WhatsApp, а также Threads. Ранее компания лишь ограничивала лимиты охвата публикаций для телеканала и блокировала рекламу.

"После тщательного разбирательства мы расширили наши текущие меры против российских государственных СМИ. "Russia Today", RT и другие связанные организации теперь запрещены в наших приложениях по всему миру из-за иностранного вмешательства", — говорится в письменном заявлении социальной сети.

RT заблокирован в Instagram
RT заблокирован в Instagram. Фото: скриншот
Russia Today блок
Facebook заблокировал страницу RT. Фото: скриншот

В Reuters заявили, что в Белом доме не стали комментировать такое решение компании. Известно, что Meta предприняла такой шаг после того, как США обвинили RT в том, что два сотрудника отмывали средства и наняли американскую компанию для создания пропагандистского контента для влияния на выборы в 2024 году.

Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны должны относиться к деятельности российского государственного вещателя RT так же, как к тайным разведывательным операциям.

Также компания Meta сообщила, что там были замечены попытки российских государственных СМИ обойти мониторинг их деятельности. Вероятно, в RT и дальше будут пытаться придумать способ, как обходить ограничения.

Напомним, в начале сентября министерство финансов США ввело санкции против десяти человек и двух организаций за попытку России повлиять на выборы 2024 года. В частности, в санкционные списки попала главная редактор RT Маргарита Симоньян.

С деятельностью русского пропагандистского канала боролись и в Европе. В частности, в январе 2023 года во Франции заблокировали банковские счета редакции российского пропагандистского телеканала RT в Париже. Затем телеканал заявил о прекращении своей работы в стране. Уже в июле деятельность телеканала в Париже была ликвидирована полностью.

Через месяц, в марте 2023 года, материнская компания Facebook заблокировала страницу российского телеканала RT Arabic. На странице было 17 млн подписчиков.

Отметим, что телеканал Russia Today является площадкой для распространения фейков, российской пропаганды и разжигания вражды и ненависти. В частности, ведущий-пропагандист Антон Красовский заочно, который в прошлом был директором телеканала Russia Today, призвал сжигать и топить украинских детей 

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