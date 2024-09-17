Російському телеканалу RT заблокували доступ в Instagram та Facebook

Логотип бізнес-групи Meta Platforms. Фото: REUTERS/Ів Герман

Компанія Meta заблокувала доступ російському пропагандистському телеканалу Russia Today (RT) до соціальних мереж Instagram та Facebook. там пояснили таке рішення тим, що російські державні медіа-мережі проводили таємні операції в Інтернеті.

Про це повідомила агенція Reuters у понеділок, 16 вересня.

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RT заблокований у соцмережах

В компанії Meta заявили, що повністю заблокували роботу російського пропагандистського телеканалу RT в своїх додатках по всьому світу. До соцмереж, які підопічні компанії Meta, є Facebook, Instagram, WhatsApp, а також Threads. Раніше компанія лише обмежувала ліміти охоплення публікацій для телеканалу та блокувала розміщення реклама

"Після ретельного розгляду ми розширили наші поточні заходи проти російських державних ЗМІ. "Russia Today", RT та інші пов’язані організації тепер заборонені в наших додатках у всьому світі через іноземне втручання", — йдеться в письмовій заяві соціальної мережі.

RT заблокований в Instagram. Фото: скриншот

Facebook заблокував сторінку RT. Фото: скриншот

В Reuters заявили, що у Білому домі не стали коментувати таке рішення компанії. Відомо, що Meta здійснила такий крок після того, як США звинуватили RT у тому, що двоє їх співробітників відмивали кошти та найняли американську компанію для створення пропагандистського контенту для впливу на вибори у 2024 році.

Тоді держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни повинні ставитися до діяльності російського державного мовника RT так само, як до таємних розвідувальних операцій.

Також компанія Meta повідомила, що там помітили спроби російських державних ЗМІ обійти моніторинг їх діяльності. Ймовірно, в RT й надалі намагатимуться вигадати спосіб, як обходити обмеження.

Нагадаємо, на початку вересня міністерство фінансів США ввело санкції проти десяти осіб та двох організацій за спробу Росії вплинути на вибори 2024 року. Зокрема в санкційні списки потрапила головна редакторка RT Маргарита Сімоньян.

З діяльністю російського пропагандистського каналу боролися й у Європі. Зокрема, торік, у січні 2023 року у Франції заблокували банківські рахунки редакції російського пропагандистського телеканалу RT у Парижі. Згодом телеканал заявив про припинення своєї роботи в країні. Вже у липні діяльність телеканалу в Парижі ліквідували повністю.

Через місяць, у березні 2023 року, материнська компанія Facebook заблокувала сторінку російського телеканалу RT Arabic. На сторінці було 17 млн підписників.

Зазначимо, що телеканал Russia Today є майданчиком для поширення фейків, російської пропаганди та розпалювання ворожнечі й ненависті. Зокрема ведучий-пропагандист Антон Красовський Заочно, який в минулому був директором телеканалу Russia Today, закликав спалювати та топити українських дітей.