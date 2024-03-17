Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Российские добровольцы зашли в еще один населенный пункт Белгородской области arrow

Российские добровольцы зашли в еще один населенный пункт Белгородской области

17 марта 2024 12:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российские добровольцы зашли в еще один населенный пункт Белгородской области
Российские добровольцы. Фото: Сибирский батальон/Telegram
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Специальная операция российских добровольческих формирований на территории Белгородской области продолжается. Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики зашли в поселок Горковский.

Об этом сообщил Сибирский Батальон в Telegram в воскресенье, 17 марта.

Читайте также:

Захват села в Белгородской области

Добровольцы заявили о своем вторжении в населенный пункт Горьковский, расположенный в Грайворонском районе Белгородской области России, и объявили о захвате здания местной администрации. По их словам, операция проводилась совместно с добровольцами Чеченской республики Ичкерия. 

"Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горковский на территории РФ и захватили здание местной администрации", — говорится в сообщении Сибирского Батальона.

В качестве доказательства своих действий повстанцы опубликовали фотографию, на которой видно, как они держат табличку с надписью "Администрация Горьковского сельского поселения", а под их ногами лежит российский флаг.

скриншот
Сообщение Сибирского Батальона. Фото: скриншот

Напомним, утром 12 марта российские добровольческие батальоны зашли на окраины Белгородской области.

Тем временем жители Белгородской области сообщили об атаке. В регионе прозвучали взрывы, которые стали причиной паники среди местных жителей.

россияне
обстрелы
Чеченская республика
Белгородская область
добровольцы
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство