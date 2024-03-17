Российские добровольцы зашли в еще один населенный пункт Белгородской области

Российские добровольцы. Фото: Сибирский батальон/Telegram

Специальная операция российских добровольческих формирований на территории Белгородской области продолжается. Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики зашли в поселок Горковский.

Об этом сообщил Сибирский Батальон в Telegram в воскресенье, 17 марта.

Читайте также:

Захват села в Белгородской области

Добровольцы заявили о своем вторжении в населенный пункт Горьковский, расположенный в Грайворонском районе Белгородской области России, и объявили о захвате здания местной администрации. По их словам, операция проводилась совместно с добровольцами Чеченской республики Ичкерия.

"Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горковский на территории РФ и захватили здание местной администрации", — говорится в сообщении Сибирского Батальона.

В качестве доказательства своих действий повстанцы опубликовали фотографию, на которой видно, как они держат табличку с надписью "Администрация Горьковского сельского поселения", а под их ногами лежит российский флаг.

Сообщение Сибирского Батальона. Фото: скриншот

Напомним, утром 12 марта российские добровольческие батальоны зашли на окраины Белгородской области.

Тем временем жители Белгородской области сообщили об атаке. В регионе прозвучали взрывы, которые стали причиной паники среди местных жителей.