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Російські добровольці зайшли в ще один населений пункт Бєлгородської області

17 березня 2024 12:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російські добровольці зайшли в ще один населений пункт Бєлгородської області
Російські добровольці. Фото: Сибірський батальйон/Telegram
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Спеціальна операція російських добровольчих формувань біля Бєлгородської області триває. Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки зайшли до селища Горківський.

Про це повідомив Сибірський Батальйон у Telegram у неділю, 17 березня.

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Добровольці заявили про своє вторгнення до населеного пункту Горьківський, розташованого у Грайворонському районі Білгородської області Росії, та оголосили про захоплення будівлі місцевої адміністрації. За їхніми словами, операція проводилася спільно із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія.

"Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли в населений пункт Горківський на території РФ і захопили будівлю місцевої адміністрації", — йдеться у повідомленні Сибірського Батальйону.

Як доказ своїх дій повстанці опублікували фотографію, на якій видно, як вони тримають табличку з написом "Адміністрація Горьківського сільського поселення", а під їхніми ногами лежить російський прапор.

скріншот
Повідомлення Сибірського Батальйону. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 12 березня російські добровольчі батальйони зайшли на околиці Бєлгородської області.

Тим часом жителі Бєлгородської області повідомили про атаку. У регіоні пролунали вибухи, які спричинили паніку серед місцевих жителів.

росіяни
обстріли
Чеченська республіка
Бєлгородська область
добровольці
Росія

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