Російські добровольці зайшли в ще один населений пункт Бєлгородської області

Російські добровольці. Фото: Сибірський батальйон/Telegram

Спеціальна операція російських добровольчих формувань біля Бєлгородської області триває. Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки зайшли до селища Горківський.

Про це повідомив Сибірський Батальйон у Telegram у неділю, 17 березня.

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Добровольці заявили про своє вторгнення до населеного пункту Горьківський, розташованого у Грайворонському районі Білгородської області Росії, та оголосили про захоплення будівлі місцевої адміністрації. За їхніми словами, операція проводилася спільно із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія.

"Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли в населений пункт Горківський на території РФ і захопили будівлю місцевої адміністрації", — йдеться у повідомленні Сибірського Батальйону.

Як доказ своїх дій повстанці опублікували фотографію, на якій видно, як вони тримають табличку з написом "Адміністрація Горьківського сільського поселення", а під їхніми ногами лежить російський прапор.

Повідомлення Сибірського Батальйону. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 12 березня російські добровольчі батальйони зайшли на околиці Бєлгородської області.

Тим часом жителі Бєлгородської області повідомили про атаку. У регіоні пролунали вибухи, які спричинили паніку серед місцевих жителів.