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Российские добровольцы продвинулись дальше — жители Белгородщины в перехвате ГУР

15 марта 2024 14:53
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Российские добровольцы продвинулись дальше – жители Белгородщины в перехвате ГУР
Легион "Свобода России" на территории РФ. Фото: Легион "Свобода России" / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Бойцы российских добровольческих формирований продолжают продвигаться в Белгородской области . В частности, по словам местных, добровольцы уже в Грайвороне, а Козинка находится под их полным контролем.

Об этом сообщается в перехвате ГУР в пятницу, 15 марта.

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В разговоре жители обсуждают происходящие в их районе события. Одним из ключевых моментов был разговор о присутствии большого количества двигавшихся в направлении Грайворона машин.

"Машина колонна идет, которая со стороны Грайворона, столько машин идет. Говорят, они (российские добровольцы. — ред.) уже по улице мира едут", — звучит один из фрагментов перехваченного разговора.

 

Участники разговора также обсуждали возможную причастность российских добровольцев к этим событиям, а также выражали опасения относительно возможных последствий.

Напомним, что утром 12 марта русские добровольческие батальоны зашли на окраины Белгородской области.

Также мы писали о том, что в российском Белгороде утром 15 марта произошла серия мощных взрывов . Местные власти приостановили голосование на выборах президента.

россияне
Белгородская область
перехват ГУР
Легіон "Свобода Росії"
Россия

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