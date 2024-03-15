Російські добровольці просунулись далі — мешканці Білгородщини в перехопленні ГУР

Легіон “Свобода Росії” в території РФ. Фото: Легіон “Свобода Росії” / Telegram

Бійці російських добровольчих формувань продовжують просуватись в Білгородській області. Зокрема, за словами місцевих, добровольці вже в Грайвороні, а Козинка під їхнім повним контролем.

Про це повідомляється у перехопленні ГУР у п'ятницю, 15 березня.

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У розмові мешканці обговорюють події, що відбуваються в їхньому районі. Одним із ключових моментів була розмова про присутність великої кількості машин, які рухалися в напрямку Грайворону.

"Машин колона іде, яка со сторони Грайворону, стільки машин йде. Кажуть, вони (російські добровольці. — ред.) вже по вулиці світу їдуть", — звучить один із фрагментів перехопленої розмови.

Учасники розмови також обговорювали можливу причетність російських добровольців до зазначених подій, а також висловлювали побоювання щодо можливих наслідків.

Нагадаємо, що вранці 12 березня російські добровольчі батальйони зайшли на околиці Бєлгородської області.

Також ми писали про те, що у російському Бєлгороді вранці 15 березня сталася серія потужних вибухів. Місцева влада призупинила голосування на виборах президента.