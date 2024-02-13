Российская Дума хочет ограничить деятельность оппозиционных СМИ

Российская Госдума. Фото: росСМИ

Российская Госдума рассматривает законопроект об ограничении въезда в страну лиц, которых правительство определяет как "нежелательных". Таким образом, РФ пытается ограничить деятельность оппозиционных средств массовой информации в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщает ISW.

Читайте также:

Деятельность оппозиционных СМИ в России

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объявил в понедельник, 12 февраля, что он и другие депутаты подали законопроект, который позволит правительству РФ определять иностранные организации, учредители или участники которых, вероятно, связаны с иностранными правительствами, как "нежелательные". Документ также запрещает въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства, участвующим в таких организациях.

"Этот законопроект, вероятно, запретит въезд в Россию журналистам российских оппозиционных СМИ, базирующихся за пределами России, и иностранным СМИ с русскоязычным вещанием, тем самым ограничив их возможность освещать внутренние российские дела, и, вероятно, еще больше заблокирует работу международных и иностранных неправительственных организаций в России", — говорится в отчете.

Аналитики отметили, что российские власти также могут предъявить уголовные обвинения и лишить российского гражданства лиц, признанных виновными в участии в определенных "нежелательных" организациях.

К тому же недавно Пискарев объявил, что Дума рассматривает еще один законопроект, который запретит россиянам и компаниям размещать рекламу на платформах, принадлежащих организациям, определенным как "иностранные агенты". Вероятно, это делают с целью использования финансового принуждения для цензуры оппозиционных СМИ РФ и критически настроенных российских ультранационалистических милблогеров.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль пытается консолидировать контроль над российским информационным пространством и подавить инакомыслие в преддверии президентских выборов в марте 2024 года, но, скорее всего, этот законопроект строго ограничит деятельность оппозиционных средств массовой информации в России в течение длительного периода", — добавили аналитики.

Напомним, в Европейском Союзе продолжается работа над 13-м пакетом санкций против России. Он будет касаться около 55 компаний и более 60 человек.

Также кандидат в президенты РФ Борис Надеждин рассказал, как оккупанты должны завершить войну в Украине. По его словам, это не должно выглядеть как побег.