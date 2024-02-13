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Російська Дума хоче обмежити діяльність опозиційних ЗМІ

13 лютого 2024 08:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російська Дума хоче обмежити діяльність опозиційних ЗМІ
Російська Держдума. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російська Держдума розглядає законопроєкт про обмеження в'їзду в країну осіб, яких уряд визначає як "небажаних". Таким чином, РФ намагається обмежити діяльність опозиційних засобів масової інформації в довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє ISW.

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Очільник комітету Держдуми з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов оголосив у понеділок, 12 лютого, що він та інші депутати подали законопроєкт, який дозволить уряду РФ визначати іноземні організації, засновники або учасники яких ймовірно пов'язані з іноземними урядами, як "небажані". Документ також забороняє в'їзд в країну іноземцям та особам без громадянства, які беруть участь у таких організаціях.

"Цей законопроєкт, ймовірно, заборонить в'їзд до Росії журналістам російських опозиційних ЗМІ, що базуються за межами Росії, та іноземним ЗМІ з російськомовним мовленням, тим самим обмеживши їхню можливість висвітлювати внутрішні російські справи, і, ймовірно, ще більше заблокує роботу міжнародних та іноземних неурядових організацій в Росії", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначили, що російська влада також може висунути кримінальні звинувачення і позбавити російського громадянства осіб, визнаних винними в участі у визначених "небажаних" організаціях.

До того ж нещодавно Піскарьов оголосив, що Дума розглядає ще один законопроєкт, який заборонить росіянам і компаніям розміщувати рекламу на платформах, що належать організаціям, визначеним як "іноземні агенти". Ймовірно, це роблять з метою використання фінансового примусу для цензури опозиційних ЗМІ РФ та критично налаштованих російських ультранаціоналістичних мілблогерів.

"ISW продовжує оцінювати, що Кремль намагається консолідувати контроль над російським інформаційним простором і придушити інакомислення напередодні президентських виборів у березні 2024 року, але, найімовірніше, цей законопроєкт суворо обмежить діяльність опозиційних засобів масової інформації в Росії впродовж тривалого періоду", — додали аналітики.

Нагадаємо, у Європейському Союзі триває робота над 13-м пакетом санкцій проти Росії. Він стосуватиметься близько 55 компаній і понад 60 осіб.

Також кандидат в президенти РФ Борис Надєждін розповів, як окупанти повинні завершити війну в Україні. За його словами, це не повинно мати вигляд як втеча.

росія
росіяни
ЗМІ
ISW
законопроєкт

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