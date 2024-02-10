Путін почувався напружено під час інтерв'ю Карлсону та стримував судоми, — Bild

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін почувався помітно напруженим в інтерв'ю Такеру Карлсону. Йому навіть довелося стримати судоми на нозі.

Про це повідомляє BILD у суботу, 10 лютого.

Читайте також:

Напружений Путін

Оглядач Себастьян Гайслер зазначив, що диктатор РФ знімав годинник, розминав зап'ястя, нервово кашляв. До того ж у Путіна смикалася права нога, а ліву ніби звело судомою.

На відео можна побачити, як російський президент натиснув рукою на ногу, щоб опустити її.

"Про здоров'я Путіна вже давно ходять різні чутки. Писали, що в нього рак, хвороба Паркінсона, проблеми з серцем. Кремль неодноразово спростовував ці дані", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, американський журналіст Такер Карлсон опублікував інтерв'ю із Путіним. Глава Кремля заявив, що хоче домогтися вирішення "ситуації в Україні" шляхом переговорів.

Загалом російський диктатор не сказав нічого нового та повторював "заїжджені" тези. Його розмова з журналістом не стала сенсацією для західних ЗМІ, адже видання обмежилися невеликими матеріалами.