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Путін почувався напружено під час інтерв'ю Карлсону та стримував судоми, — Bild

10 лютого 2024 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Путін почувався напружено під час інтерв'ю Карлсону та стримував судоми, — Bild
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін почувався помітно напруженим в інтерв'ю Такеру Карлсону. Йому навіть довелося стримати судоми на нозі.

Про це повідомляє BILD у суботу, 10 лютого.

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Напружений Путін 

Оглядач Себастьян Гайслер зазначив, що диктатор РФ знімав годинник, розминав зап'ястя, нервово кашляв. До того ж у Путіна смикалася права нога, а ліву ніби звело судомою.

На відео можна побачити, як російський президент натиснув рукою на ногу, щоб опустити її.

"Про здоров'я Путіна вже давно ходять різні чутки. Писали, що в нього рак, хвороба Паркінсона, проблеми з серцем. Кремль неодноразово спростовував ці дані", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, американський журналіст Такер Карлсон опублікував інтерв'ю із Путіним. Глава Кремля заявив, що хоче домогтися вирішення "ситуації в Україні" шляхом переговорів.

Загалом російський диктатор не сказав нічого нового та повторював "заїжджені" тези. Його розмова з журналістом не стала сенсацією для західних ЗМІ, адже видання обмежилися невеликими матеріалами.

росія
володимир путін
журналісти
росіяни
інтерв'ю

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