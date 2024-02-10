Путин чувствовал себя напряженно во время интервью Карлсону и сдерживал судороги, — Bild

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин чувствовал себя заметно напряженным в интервью Такеру Карлсону. Ему даже пришлось сдержать судороги на ноге.

Об этом сообщает BILD в субботу, 10 февраля.

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Напряженный Путин

Обозреватель Себастьян Гайслер отметил, что диктатор РФ снимал часы, разминал запястье, нервно кашлял. К тому же у Путина дергалась правая нога, а левую будто свело судорогой.

На видео можно увидеть, как российский президент нажал рукой на ногу, чтобы опустить ее.

"О здоровье Путина уже давно ходят разные слухи. Писали, что у него рак, болезнь Паркинсона, проблемы с сердцем. Кремль неоднократно опровергал эти данные", — говорится в материале.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным. Глава Кремля заявил, что хочет добиться решения "ситуации в Украине" путем переговоров.

В общем российский диктатор не сказал ничего нового и повторял "заезженные" тезисы. Его разговор с журналистом не стал сенсацией для западных СМИ, ведь издание ограничилось небольшими материалами.