Запорожье может остаться без воды из-за действий России

Последствия подрыва Каховской ГЭС в 2023 году. Фото: ctvnews.ca

Российские оккупанты продолжают совершать экологические преступления на временно захвеченных территориях Украины. Теперь их действия могут привести к тому, что юг Запорожской области останется без воды.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в четверг, 13 июня.

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Федоров отметил, что россияне собираются ликвидировать последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС очень опасным способом для экологии.

"Они это сделают за счет еще более страшного преступления" , — говорится в сообщении.

Глава Запорожской ОВА говорит, что оккупанты собираются заполнить оросительные каналы артезианской водой.

"В будущем это приведет к истощению запасов подземных вод. Жители юга области могут остаться без водоснабжения", — добавил он.

Федоров подчеркнул, что такие действия приведут к разрушению системы подземных вод, и это очередной экоцид на временно оккупированных территориях, который совершили россияне.

Telegram/Иван Федоров

Напомним, ущерб от подрыва россиянами Каховской ГЭС для окружающей среды составляет более 2,4 миллиарда гривен. Большая вода подтопила леса, природозаповедные фонды, уничтожила животных и растения, загрязнила пресную воду и оказала серьезное влияние на экосистему Черного моря.

Ранее городской голова новой Каховки Владимир Коваленко рассказал о трех основных последствиях подрыва дамбы на Каховской ГЭС и о людях, живущих сегодня на левобережье Херсонщины.