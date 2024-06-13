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Росіяни вчиняють новий екоцид на ТОТ, південь Запоріжжя може залишитися без води — ОВА

13 червня 2024 14:43
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Запоріжжя може залишитися без води через дії Росії
Наслідки підриву Каховської ГЕС у 2023 році. Фото: ctvnews.ca
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Російські окупанти продовжують здійснювати екологічні злочини на тимчасово захоплених територіях України. Тепер їхні дії можуть призвести до того, що південь Запорізької області залишиться без води.

Про це повідомив голови Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у четвер, 13 червня.

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Федоров зазначив, що росіяни збираються ліквідувати наслідки підриву дамби Каховської ГЕС у дуже небезпечний спосіб для екології.

"Вони це зроблять за рахунок ще страшнішого злочину", — йдеться у повідомленні.

Голова Запорізької ОВА каже, що окупанти збираються заповнити зрошувальні канали артезіанською водою. 

"В майбутньому це приведе до вичерпання запасів підземних вод. Мешканці півдня області можуть залишитися без водопостачання", — додав він.

Федоров наголосив, що такі дії призведуть до руйнування системи підземних вод, і це є черговий екоцид на тимчасово окупованих територіях, який вчинили росіяни.

Іван Федоров
 Telegram/Іван Федоров

Нагадаємо, збитки від підриву росіянами Каховської ГЕС для довкілля становлять понад 2,4 мільярда гривень. Велика вода підтопила ліси, природозаповідні фонди, знищила тварин та рослини, забруднила прісну воду та серйозно вплинула на екосистему Чорного моря.

Раніше міський голова нової Каховки Володимир Коваленко розповів про три основні наслідки підриву дамби на Каховські ГЕС та про людей, які живуть сьогодні на лівобережжі Херсонщини. 

Запорізька область
Іван Федоров
війна в Україні
війна
екологія
Каховська ГЕС
окупанти
Запоріжжя

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