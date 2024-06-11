В Новой Каховке провели инвентаризацию бизнесов

Въезд в Новую Каховку. Фото: google.com

Россияне завершили процесс инвентаризации имущества во временно оккупированной Новой Каховке. Выясняли, кто владельцы бизнесов и не выехали ли они из города.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховик Владимир Коваленко.

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В Новой Каховке провели инвентаризацию имущества

Россияне ранее начали процесс инвентаризации, чтобы выяснить владельцев имущества и, в частности, бизнесов.

"Россияне завершили почти этот процесс выяснения хозяев имущества — кто остался, (так называемая инвентаризация), их так называемое БТИ провели. Я имею в виду бизнес — в основном, это помещение первых этажей домов, у кого там парикмахерская, ну, везде разный бизнес", — рассказал Владимир Коваленко.

Этот процесс длился около 3–4 месяцев.

"На каждом из помещений вывесили приказ прийти хозяевам и показать, что они здесь, с документами. То есть этот процесс проходил. Теперь стало понятно для них, кто есть на месте, кого нет", — добавил мэр Новой Каховки.

Напомним, "Укргидроэнерго" завершило подготовку проекта строительства временного гидросооружения на месте разрушенной российскими войсками Каховской гидроэлектростанции.

Также отметим, что 6 июня Украина отмечает годовщину подрыва Каховской ГЭС россиянами.