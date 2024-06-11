У Новій Каховці провели інвентаризацію бізнесів

В'їзд у Нову Каховку. Фото: google.com

Росіяни завершили процес інвентаризації майна у тимчасово окупованій Новій Каховці. З'ясовували, хто є власниками бізнесів та чи не виїхали вони з міста.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховик Володимир Коваленко.

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Росіяни раніше розпочали процес інвентаризації, щоб з'ясувати власників майна та зокрема бізнесів.

"Росіяни завершили майже цей процес з'ясування господарів майна — хто залишився (так звана інвентаризація), їхнє так зване БТІ провели. Я маю на увазі бізнес — в основному, це приміщення перших поверхів будинків, у декого там перукарня, ну, всюди різний бізнес", — розповів Володимир Коваленко.

Цей процес загалом тривав близько 3–4 місяців.

"На кожному з приміщень вивісили наказ прийти господарям і показати, що вони є тут, з документами. Тобто цей процес проходив. Тепер стало зрозуміло для них, хто є на місці, кого немає", — додав мер Нової Каховки.

Нагадаємо, "Укргідроенерго" завершило підготовку проєкту будівництва тимчасової гідроспоруди на місці зруйнованої російськими військами Каховської гідроелектростанції.

Також зазначимо, що 6 червня Україна відзначає річницю підриву Каховської ГЕС росіянами.