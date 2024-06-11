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Росіяни провели інвентаризацію бізнесів у Новій Каховці, — мер міста

11 червня 2024 06:22
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
У Новій Каховці провели інвентаризацію бізнесів
В'їзд у Нову Каховку. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Росіяни завершили процес інвентаризації майна у тимчасово окупованій Новій Каховці. З'ясовували, хто є власниками бізнесів та чи не виїхали вони з міста.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховик Володимир Коваленко. 

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У Новій Каховці провели інвентаризацію майна

Росіяни раніше розпочали процес інвентаризації, щоб з'ясувати власників майна та зокрема бізнесів. 

"Росіяни завершили майже цей процес з'ясування господарів майна — хто залишився (так звана інвентаризація), їхнє так зване БТІ провели. Я маю на увазі бізнес — в основному, це приміщення перших поверхів будинків, у декого там перукарня, ну, всюди різний бізнес", — розповів Володимир Коваленко. 

Цей процес загалом тривав близько 3–4 місяців. 

"На кожному з приміщень вивісили наказ прийти господарям і показати, що вони є тут, з документами. Тобто цей процес проходив. Тепер стало зрозуміло для них, хто є на місці, кого немає", — додав мер Нової Каховки. 

Нагадаємо, "Укргідроенерго" завершило підготовку проєкту будівництва тимчасової гідроспоруди на місці зруйнованої російськими військами Каховської гідроелектростанції. 

Також зазначимо, що 6 червня Україна відзначає річницю підриву Каховської ГЕС росіянами. 

бізнес
окупанти
Нова Каховка
окупація
Херсонська область

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